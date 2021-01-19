Почему любители бега часто страдают из-за больных коленей и как избежать этого профессионального недуга? На все вопросы в программе "Жить здорово" ответил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Специалист отметил, что чаще всего с болью в колене при беге сталкиваются люди с избыточным весом. Однако бывают случаи, когда на подобный недуг жалуются также люди с нормальным телосложением. В таком случае, по словам врача, важно подобрать правильную обувь:
– Нужны специальные кроссовки, они так и называются – "для бега". В случае, если у вас все-таки есть определенное дискомфортное ощущение в коленных суставах при этой физической нагрузке, можно надевать специальные ортопедические фиксаторы. Они помогают избегать боковых смещений костей.
Кроме того, Дмитрий Шубин заявил, что бег лучше заменить быстрой ходьбой, так как это позволит избежать ударных нагрузок.
Фото: pixabay.com
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Как защитить колени при беге? Отвечает врач
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