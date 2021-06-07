Как королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

– Поздравления герцогу и герцогине Сассекским в связи с рождением Лилибет Дианы. Королева, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские с восторгом отнеслись к новости, – гласит подпись под фотографией на официальной странице Елизаветы II в Instagram.
– Мы очень рады новости о появлении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи, – еще раз отдельно в своих соцсетях поздравили герцогов принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Отдельно сыну и невестке написал принц Чарльз, а также его супруга Камилла:
– Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с появлением Лилибет Дианы. Желаем им всего наилучшего.
Многие королевские эксперты предположили, что благодаря появлению маленькой Лилибет в отношениях между герцогами Сассекскими и британской королевской семьей наконец наступит потепление.
Напомним, ранее официальный представитель королевской семьи сообщил, что Елизавета II и все члены семьи опечалены заявлениями Гарри, которые он сделал в интервью Опре Уинфри, а также в своем документальном фильме о ментальном здоровье.
Напомним, Меган Маркл родила дочь в пятницу, 4 июня, однако общественности эту новость объявили лишь спустя два дня. Новорожденную назвали Лилибет Диана – в честь прабабушки Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы.
По некоторым данным, королевская семья узнала о рождении девочки до официального заявления герцогов.
К слову, традиционное фото малышки Гарри и Меган пока публиковать не будут, они решили на ближайшее время отложить все рабочие дела и сосредоточиться на семье.
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