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  2. «Они не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри о травле СМИ

«Они не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри о травле СМИ

На днях принц Гарри анонсировал выпуск документального фильма о ментальном здоровье, который они подготовили вместе с телеведущей Опрой Уинфри. В нем герцог Сассекский рассказал о своих чувствах, связанных со смертью матери, а также о том, как его жена переживала травлю таблоидов.

Скриншот из фильма

В первом выпуске проекта «The Me You Can't See» (Тот я, которого ты не видишь) Гарри рассказал, что ситуация, когда его супруга Меган Маркл подвергалась нападкам СМИ схожа с тем периодом, когда подобное переживала его мать принцесса Диана, которую журналисты преследовали до самой смерти. 

- Меган хотела покончить с собой. Сожалею ли я о чем-то? Да. О том, что не принял меры раньше и не заявил о расизме. Ситуация повторяется. За моей мамой гнались до смерти, пока она была в отношениях с человеком другой расы. Сейчас происходит тоже самое. Они не остановятся, пока она не умрет, - уверяет внук Елизаветы II.

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Герцог признался, что возможность потерять еще одну женщину его жизни - невероятный триггер для него. 

Гарри также рассказал о проблемах своего ментального здоровья: 

- В период от 20 до 30 лет я занимался самолечением при помощи запрещенных препаратов, пытаясь избавиться от травм и панических атак, связанных с потерей матери. Я был готов пить, принимать наркотики, хотел делать вещи, которые притупляли бы мои чувства. Я пил алкоголь в пятницу или субботу вечером. Не потому, что мне это нравилось, а потому, что я пытался что-то спрятать. Я был просто психически беспорядочным, - поделился в фильме принц.

Чтобы справиться со своей тревожностью и чувствами Гарри посещает психотерапевта на протяжении последних четырех лет.
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