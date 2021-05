«Они не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри о травле СМИ

Скриншот из фильма

В первом выпуске проекта «The Me You Can't See» (Тот я, которого ты не видишь) Гарри рассказал, что ситуация, когда его супруга Меган Маркл подвергалась нападкам СМИ схожа с тем периодом, когда подобное переживала его мать принцесса Диана, которую журналисты преследовали до самой смерти., - уверяет внук Елизаветы II.Герцог признался, что возможность потерять еще одну женщину его жизни - невероятный триггер для него.Гарри также рассказал о проблемах своего ментального здоровья:, - поделился в фильме принц.Чтобы справиться со своей тревожностью и чувствами Гарри посещает психотерапевта на протяжении последних четырех лет.