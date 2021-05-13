"Улыбайся и терпи": принц Гарри откровенно рассказал о жизни в королевской семье

Свое эмоциональное состояние Гарри сравнил с кинокартиной «Шоу Труман». Там главный герой живет под круглосуточным наблюдением посторонних людей., – рассуждает герцог.Принц также поделился, что когда ему было двадцать лет, он был уверен, что не хочет такую «работу», не хочет быть на этом месте и выполнять определенные обязанности. Гарри думал о том, что произошло с его матерью и не мог представить, как он сможет остепениться, жениться и завести семью, если в нем нет уверенности, что подобное не повторится., – делиться Гарри.Внук Елизаветы II отметил, что после переезда в Лос-Анджелес, он стал чувствовать себя иначе., – подытожил герцог Сассекский.Реакция королевской семьи Великобритании на данные высказывания пока неизвестна, однако по степени откровенности интервью принца сравнимо с тем, что он рассказывал в шоу Опры Уинфри в марте этого года.