Внук королевы Елизаветы II принц Гарри рассказал новые подробности о жизни в королевской семье Великобритании. Своими откровениями он поделился в новом выпуске подкаста «Диванный эксперт» Дэкса Шепарда, куда был приглашен порассуждать о ментальном здоровье.
Свое эмоциональное состояние Гарри сравнил с кинокартиной «Шоу Труман». Там главный герой живет под круглосуточным наблюдением посторонних людей.
– Быть членом королевской семьи – это микс фильма "Шоу Трумана" и жизни в зоопарке, – рассуждает герцог. – Это же работа, верно? Улыбайся и делай ее. Привыкай к ней.
Принц также поделился, что когда ему было двадцать лет, он был уверен, что не хочет такую «работу», не хочет быть на этом месте и выполнять определенные обязанности. Гарри думал о том, что произошло с его матерью и не мог представить, как он сможет остепениться, жениться и завести семью, если в нем нет уверенности, что подобное не повторится.
–Я не сразу осознал, что мне нужна работа с психологом. К этой мысли меня подтолкнула Меган. Именно она заметила, что во мне затаился гнев. Это произошло на начальном этапе наших отношений, – делиться Гарри.
Внук Елизаветы II отметил, что после переезда в Лос-Анджелес, он стал чувствовать себя иначе.
– Я ощущаю свободу. Могу поднять голову и расправить плечи. Могу просто посадить сына на свой велосипед и поехать. Еще недавно у меня не было такой возможности, – подытожил герцог Сассекский.
Реакция королевской семьи Великобритании на данные высказывания пока неизвестна, однако по степени откровенности интервью принца сравнимо с тем, что он рассказывал в шоу Опры Уинфри в марте этого года.
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"Улыбайся и терпи": принц Гарри откровенно рассказал о жизни в королевской семье
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