Всемирно известная деревня Фуккинг, расположенная в Верхней Австрии, сменит название из-за наплыва туристов, которые доставляют неудобства местным жителям, пишет РИА Новости.
– Решение уже принял местный совет, – заявила бургомистр Андреа Хольцнер.
Называться иначе деревня будет с 1 января следующего года.
Андреа Хольцнер также подчеркнула, что в данный момент идет административно-технический процесс, но окончательно вопрос решится до января. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, не сообщила других деталей.
Из-за многочисленных упоминаний в иностранных СМИ и социальных сетях деревня привлекает большое количество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Вместе с тем отмечается, что табличку многократно воровали. Из-за этого ее даже заделали в бетон и приварили.
Местный совет назовет деревню Fugging.
Фото: pixabay.com
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Известная австрийская деревня сменит название из-за наплыва туристов
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