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  2. Извержение вулкана на Иводзиме подняло со дна океана затопленные после Второй мировой войны японские корабли

Извержение вулкана на Иводзиме подняло со дна океана затопленные после Второй мировой войны японские корабли

Извержение вулкана в районе отдаленного японского архипелага Огасавара привело к повышению уровня острова Иводзима и подъему кораблей, которые были затоплены американскими военными после Второй мировой войны, передает ТАСС.


По информации телеканала Asahi, на видео, снятом с вертолета, видны по меньшей мере 20 фрагментов японских кораблей, захваченных США во время битвы за Иводзиму. Уточняется, что они были специально затоплены американскими военными после завершения войны с целью использования в качестве волнорезов. Соединенные Штаты намеревались возвести на острове порт, но от этой идеи решили отказаться, потому что остров очень плоский.

Повышенная активность подземных вулканов в районе Огасавара наблюдалась летом текущего года. Извержение привело не только к повышению уровня Иводзимы, но и к образованию нового небольшого острова, который к настоящему времени еще не остыл. От него исходит пар при попадании волн.

Фото: pixabay.com
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