Извержение вулкана на Иводзиме подняло со дна океана затопленные после Второй мировой войны японские корабли

Извержение вулкана в районе отдаленного японского архипелага Огасавара привело к повышению уровня острова Иводзима и подъему кораблей, которые были затоплены американскими военными после Второй мировой войны, передает ТАСС.
По информации телеканала Asahi, на видео, снятом с вертолета, видны по меньшей мере 20 фрагментов японских кораблей, захваченных США во время битвы за Иводзиму. Уточняется, что они были специально затоплены американскими военными после завершения войны с целью использования в качестве волнорезов. Соединенные Штаты намеревались возвести на острове порт, но от этой идеи решили отказаться, потому что остров очень плоский.
Повышенная активность подземных вулканов в районе Огасавара наблюдалась летом текущего года. Извержение привело не только к повышению уровня Иводзимы, но и к образованию нового небольшого острова, который к настоящему времени еще не остыл. От него исходит пар при попадании волн.
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