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Ивашко не смог преодолеть первый раунд квалификации на Roland Garros

Турнирный путь Ильи Ивашко (ATP: 137) на грунтовом мейджоре, увы, завершился, едва начавшись. В первом круге квалификации вторая ракетка Беларуси уступил канадцу Стивену Диясу (ATP: 177) в трех партиях – 1:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 2 часа 25 минут.


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Последняя проба сил перед Открытым чемпионатом Франции, которая была у Ивашко на недавнем турнире из категории ATP Masters 1000 с призовым фондом € 3 465 045 в Риме, увы, не настроила на позитивный лад. В квалификации тех соревнований белорус сломил сопротивление итальянца Маттео Гиганте – 6:3, 4:6, 7:6 (7:1), но затем уступил Жоао Соузе из Португалии – 4:6, 6:7 (3:7). И сегодня опасения по поводу готовности белоруса к турниру из серии Большого шлема, к сожалению, оправдались.

Соперник у Ивашко был далеко не самый грозный. Но даже с ним справиться не удалось. 

После вчистую проигранного первого сета белорус взял себя в руки и ответил канадцу почти зеркальным счетом во второй партии. Но в решающем сете, превратившемся в парад брейков, вторая ракетка Беларуси потерял свою подачу на один раз больше соперника (четыре против трех) и, таким образом, потерпел более чем обидное поражение.
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Фото: РЕЙТЕР
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