Ивашко не смог преодолеть первый раунд квалификации на Roland Garros

Последняя проба сил перед Открытым чемпионатом Франции, которая была у Ивашко на недавнем турнире из категории ATP Masters 1000 с призовым фондом € 3 465 045 в Риме, увы, не настроила на позитивный лад. В квалификации тех соревнований белорус сломил сопротивление итальянца Маттео Гиганте – 6:3, 4:6, 7:6 (7:1), но затем уступил Жоао Соузе из Португалии – 4:6, 6:7 (3:7). И сегодня опасения по поводу готовности белоруса к турниру из серии Большого шлема, к сожалению, оправдались.Соперник у Ивашко был далеко не самый грозный. Но даже с ним справиться не удалось.После вчистую проигранного первого сета белорус взял себя в руки и ответил канадцу почти зеркальным счетом во второй партии. Но в решающем сете, превратившемся в парад брейков, вторая ракетка Беларуси потерял свою подачу на один раз больше соперника (четыре против трех) и, таким образом, потерпел более чем обидное поражение.