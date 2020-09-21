Арина Соболенко (WTA: 12) с победы стартовала на турнире из серии International во французском Страсбурге. В 1/16 финала соревнований, призовой фонд которых составляет $ 202 250, первая ракетка Беларуси переиграла Эллен Перес из Австралии (WTA: 239) – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
После поражения от еще одной белоруски, Виктории Азаренко, во втором круге US Open 4 сентября Арина Соболенко сконцентрировалась на тренировках и не проводила официальных матчей. Пошло ли ей это на пользу, пока трудно сказать. Все-таки в игре, которую сегодня показала первая ракетка нашей страны, тоже хватало шероховатостей. Но победа так или иначе осталась за белоруской.
В первом сете она вела с брейком 3:0 и 4:1. В седьмом гейме не удержала свою подачу, и в дальнейшем австралийка восстановила статус-кво – 4:4. Однако в концовке партии Соболенко прибавила и, выиграв два гейма подряд, оформила победу – 6:4.
По схожему сценарию развивалась и вторая партия. Арина убежала вперед с брейком – 3:0. Позволила сопернице сократить отставание до минимума – 2:3. Но затем вновь отличилась на приеме и довела сет до своей виктории – 6:3.
Таким образом, белоруска результатом подтвердила то, что турнир в Страсбурге является для нее одним из любимых. В прошлом году она дошла здесь до полуфинала, где уступила будущей победительнице Даяне Ястремской из Украины – 4:6, 4:6.
Эти соревнования являются последним этапом подготовки к Открытому чемпионату Франции. Из топ-теннисисток участие в Internationaux de Strasbourg, помимо Арины Соболенко, принимают Кики Бертенс, Элина Свитолина, Екатерина Александрова, Слоан Стивенс и Елена Рыбакина.
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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Страсбурге
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Фото: РЕЙТЕР