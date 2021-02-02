Компания Apple в новой версии iOS добавит функцию разблокировки по Face ID, даже когда пользователь в маске или респираторе. Об этом сообщает официальный представитель Apple.
Теперь пользователи iPhone, которые носят на лице средство индивидуальной защиты, смогут оперативно разблокировать свой смартфон с Face ID при помощи часов Apple Watch. Согласно инструкции, вам нужно, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы: часы подадут тактильный сигнал, что смартфон перешел на рабочий стол.
Отмечается, что функция доступна только для разблокировки iPhone. Оплата и автозаполнение паролей в App Store будут работать только после ввода пароля.
Новая возможность пока появилась в бета-версии iOS 14.5, публичная версия которой станет доступна позже. Среди других функций – поддержка джойстиков и работы 5G в режиме двух сим-карт.
Фото: pixabay.com
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iPhone научится распознавать лицо в маске
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