Аналитик Джон Проссер регулярно составляет и публикует прогнозы о новых смартфонах. Сейчас он предполагает, что новый продукт от Apple получит терабайт встроенной памяти. Cейчас он дал прогнозы касаемо Apple iPhone 13.
Ожидается, что новую линейку устройств iPhone 13 компания представит осенью 2021 года. Она включит в себя iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все они будут работать на 5-м чипсете A15 Bionic.
Джон Проссер допускает, что объем памяти для некоторых новинок может удвоиться.
– Сейчас разработка новинок находится на ранней стадии, еще может быть объявлено о многих неожиданных изменениях. Традиционно Apple не станет раскрывать характеристики новых гаджетов до их презентации, – пояснил эксперт.
Также он добавил, что модели iPhone 13 Pro 2021 года могут быть оснащены LTPO OLED-панелями, обеспечивающими переменную частоту обновления до 120 Гц.
Фото: pixabay.com
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iPhone 13 может получить терабайт встроенной памяти
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