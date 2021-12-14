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  2. Гедич: на складах хранится двухнедельный запас продовольствия для беженцев

Гедич: на складах хранится двухнедельный запас продовольствия для беженцев

Вблизи пункта пропуска "Брузги" в транспортно-логистическом центре продолжают оставаться около 800 беженцев. Их ежедневно обеспечивают горячим питанием, необходимыми вещами и лекарствами. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич держит руку на пульсе событий:



– Сегодня 37-й день в лагере беженцев. Оказание помощи беженцам на границе продолжается. Защита, охрана и обеспечение людей продовольствием и теплыми вещами осуществляются в плановом режиме. Параллельно мы продолжаем уделять внимание и всем остальным важным вопросам. Все службы работают в штатном режиме, продуктов и других средств для обеспечения жизнедеятельности людей хватает. Что касается медицинского обеспечения, то у здания ТЛЦ продолжает дежурить бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время существует потребность в некоторых медикаментах, однако заявку обещают удовлетворить в ближайшее время. За прошедшие сутки за медицинской помощью обратились около ста человек. На стационарном лечении находятся шестеро взрослых: три женщины в перинатальном центре и трое мужчин – в Университетской клинике. Их состояние не вызывает обеспокоенности. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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