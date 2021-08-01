Гусаков: 70 процентов посевных площадей страны заняты белорусскими сортами

До 50 миллионов долларов зарабатывает ежегодно Национальная академия наук на экспорте семян, саженцев и других разработок. И при неукоснительном следовании сельхозпроизводителей технологиям можно было бы ожидать весьма высокие урожаи. Об этом в вечернем эфире телеканала Беларусь 1 заявил сегодня председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, академик Владимир Гусаков.



Председатель президиума НАН уверен, что урожайности в 100 ц/га можно добиться с каждого поля:

- Мы этого не добиваемся и не достигаем такого уровня только тогда, если нарушаем технологию. Ведь белорусские ученые к каждому разработанному ими сорту дают и технологию выращивания. В тех хозяйствах, где технологии, в том числе научные, соблюдаются, там и урожайность хорошая. Там же, где все нарушается - удобрения должным образом не вносятся, вспашка не та - и результат соответствующий.

Владимир Гусаков сообщил также:

- Сегодня 70 процентов посевных площадей страны заняты белорусскими сортами. А есть и культуры, по которым - почти 100 процентов.

Как следствие, ежегодно до 50 миллионов долларов зарабатывает Национальная академия наук на экспорте - в том числе семян, саженцев и других разработках.

Кстати, на уборочной одновременно с аграриями работают межведомственные мониторинговые группы. Специалисты посещают поля, зерносушильные комплексы и мехдворы. Сотрудники правоохранительных органов следят за состоянием техники, трудовой дисциплиной, занимаются профилактикой правонарушений. Спасателей в свою очередь интересует пожарная безопасность на жатве - наличие огнетушителей и средств пожаротушения на привлекаемой технике, а также на зерносушильных комплексах и в местах хранения зерна.

Межведомственные мониторинговые группы будут работать по всей стране до конца уборочной кампании, отмечает телеканал Беларусь 1. Их главная задача - содействовать качественному сбору и хранению нового урожая.





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