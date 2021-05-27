Говорцова проиграла Крунич в третьем раунде квалификации Roland Garros

В первом сете сербская теннисистка дважды отличилась на приеме и при этом ни одной своей подачи не потеряла, что позволило ей уверенно закрыть партию.Воодушевившись такой развязкой, сербка и вторую партию начала на одном дыхании, вследствие чего захватила весьма комфортное лидерство – 3:1. В пятом гейме представительница белорусской школы тенниса сделала обратный брейк. Но сразу вслед за этим вновь потеряла собственную подачу. И в дальнейшем вернуть утраченное уже не сумела.Ранее Говорцова преодолела на грунтовом мейджоре два раунда квалификации, последовательно оставив не у дел На-Ле Хань из Южной Кореи (WTA: 224) – 6:3, 6:3 и хорватку Яну Фетт (WTA: 205) – 4:6, 6:2, 7:5.В мужском одиночном разряде в основную сетку Открытого чемпионата Франции пытался пробиться Илья Ивашко (ATP: 89), но он, увы, споткнулся уже о барьер стартового раунда. Белорусский теннисист неожиданно проиграл россиянину Андрею Кузнецову (ATP: 448) – 4:6, 6:7 (1:7).