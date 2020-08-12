Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (WTA: 135) не сумела выйти в четвертьфинал турнира в американском Лексингтоне, призовой фонд которого составляет 202 250 долларов.
В матче второго раунда уроженка Пинска, которая пробилась в основную сетку через сито квалификации, уступила восьмой сеяной соревнований Унс Жабер из Туниса (WTA: 39) – 6:3, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
В первом круге Говорцова обыграла американку Бетани Маттек-Сандс (WTA: 358) – 7:6 (7:4), 6:1.
Еще одна белоруска Арина Соболенко (WTA: 11), получившая от организаторов второй номер посева, сегодня вечером (около 21:45 по Минску) оспорит путевку в четвертьфинал с 16-летним вундеркиндом Коко Гауфф из США (WTA: 53). Победительница этого противостояния встретится с Жабер.
Ранее выступление в Лексингтоне завершила Виктория Азаренко (WTA: 58), которая в поединке первого круга не сумела ничего противопоставить 40-летней Винус Уильямс (WTA: 67) - 3:6, 2:6.
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Говорцова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне
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