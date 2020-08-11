Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (WTA: 135) пробилась во второй круг турнира в американском Лексингтоне, призовой фонд которого составляет 202 250 долларов.
В матче первого раунда белоруска довольно уверенно обыграла американку Бетани Маттек-Сандс (WTA: 358) - 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Напомним, что в основную сетку турнира уроженка Пинска пробилась через квалификацию, в решающем поединке отбора разобравшись с другой представительницей США Франческой Ди Лоренцо (WTA: 128) – 6:1, 6:2. Следующей соперницей Говорцовой станет Унс Жабер из Туниса (WTA: 39).
Ранее во второй раунд турнира в Лексингтоне вышла Арина Соболенко (WTA: 11), которая одолела американку Мэдисон Бренгл (WTA: 80) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Далее первой ракетке Беларуси будет противостоять еще одна теннисистка из США Коко Гауфф (США, WTA: 53).
Белорусско-американское противостояние в Лексингтоне продолжится сегодня вечером: Виктория Азаренко (WTA: 58) померяется силами с Винус Уильямс (WTA: 67). Если Азаренко одолеет старшую из сестер Уильямс, то во втором круге ее ждет встреча с младшей – Сереной (WTA: 9).
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Говорцова пробилась во второй раунд турнира в Лексингтоне
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