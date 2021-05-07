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  2. Головченко: Великая Отечественная война – это исторический урок, который, к сожалению, плохо усвоен

Головченко: Великая Отечественная война – это исторический урок, который, к сожалению, плохо усвоен

Об этом Премьер-министр Роман Головченко заявил сегодня во Дворце Республике во время Торжественного собрания ко Дню Победы:

- Великая Отечественная война – это исторический урок. Урок, который, к сожалению, плохо усвоен. Мы видим, как сегодня снижается эффективность системы международной безопасности. Значительно активизировалась военная деятельность в мире. Европейский континент демонстрирует беспрецедентный рост милитаризации. В гонку вооружения и военные приготовления втянуты даже нейтральные страны. Все это происходит на фоне вмешательства некоторых стран во внутренние дела суверенных государств посредством политических ультиматумов и экономического шантажа. Как быстро в XXI веке гибридные войны переходят в горячую фазу, знают уже многие государства в мире.

Руководитель Правительства подчеркнул: в шаге от такого сценария была и Беларусь.

- Но блицкриг в очередной раз не удался. Те, кто чувствуют себя хозяевами в мире, и те, кто им прислуживает, нас не сломили. Но сегодня все чаще звучат призывы из-за рубежа, что нам не надо праздновать День Победы. Надо, как мы, европейцы, отмечать День памяти и примирения. Где-то он называется Днем памяти и скорби. Нас призывают чуть ли не к покаянию. Так вот мы хотим ответить им здесь, в этом зале, где еще блестят награды солдат той войны. Мы скорбим о жертвах. Мы помним ужасы войны. Мы приняли ваши просьбы о примирении. Но каются пусть те, кто принес на нашу землю страдания и разрушения и развязал геноцид белорусского народа. И нашу победу у нас никому не отнять! Потому что мы – едины. И в основе народного единства героическая история непокоренного белорусского народа, священная память о Великой Победе, - заключил Роман Головченко.

Свою независимость и мир на белорусской земле, право выбора нашего народа, право жить и развиваться мы, отметил Премьер-министр, будем защищать:

- Будем усиливать мощь Вооруженных Сил, укреплять систему коллективной безопасности, развивать военное сотрудничество с Российской Федерацией, с Организацией Договора о коллективной безопасности. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мир и безопасность на белорусской земле будут надежно сохранены и впредь.
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