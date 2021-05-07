Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием

Великая Победа стала для народов Советского Союза священной. С такими словами обратился Премьер-министр Роман Головченко во время торжественного собрания, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ко всем присутствующим. Он также отметил, что для детей, внуков и правнуков воинов-победителей память о Великой Победе является национальным достоянием.
– Она объединяет белорусов в бесконечной благодарности отцам и дедам за мир и свободу на родной земле. За право жить. Объединяет она нас сегодня и в борьбе за историческую справедливость. К сожалению, итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны по-прежнему остаются объектом откровенных политических манипуляций. Причины мы знаем. В попытках переписать историю Великой Победы у нас пытаются забрать героическое прошлое, на фоне которого особенно ярко видны факты пособничества отдельных европейских государств гитлеровской Германии, ошибки и просчеты в политике западных политических деятелей. Во имя великого подвига советского народа, принесшего на алтарь Победы жизни почти 30 миллионов человек, во имя будущего белорусского народа мы обязаны защитить историческую память о той войне.
Тем, кто забыл или хочет забыть об этом, Премьер-министр напомнил, что именно Советский Союз делал все возможное, чтобы предотвратить катастрофу XX века. И что именно западные державы отказались от инициативы Советского Союза заключить Соглашение о совместной борьбе против фашистского агрессора, который уже к лету 1939 года оккупировал Австрию и Чехословакию вследствие соглашения, известного как Мюнхенский сговор. В то время западные державы подталкивали СССР к войне с Германией, чтобы перенести войну со своих территорий в Восточную Европу. Роман Головченко дополнил:
– Уже в 1994 году западные державы, заключив Будапештский меморандум в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, гарантировали Беларуси воздерживаться от угрозы силой или ее применения против политической независимости нашей страны и не применять меры экономического принуждения, направленные на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету. Это цитата из соглашения. И как мы сейчас видим, эти гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны.
При этом Премьер-министр подчеркнул, что мы не позволим принизить вклад Красной армии в Великую Победу. И напомнил несколько исторических фактов. Противником Советского Союза выступила одна из самых боеспособных армий мира, имевшая успешный боевой опыт, – германская. А рядом с ней маршировали миллионы солдат стран-сателлитов. Вся эта мощь технически и финансово обеспечивалась известными и сегодня промышленными корпорациями, заработавшими на войне миллиарды, рассказал Роман Головченко:
– Правда, сегодня об этом предпочитают скромно умалчивать. Но эту мощь превзошло мужество советских воинов, которые остановили некогда непобедимую армию группы «Центр», отстояли Москву, блицкриг был сорван. Мы никогда этого не забудем, что только героическая оборона Брестской крепости, оборона Могилева продолжались дольше, чем потребовалось нацистской Германии для полной оккупации многих европейских государств. Мы чтим трудовой подвиг людей, сумевших передислоцировать советскую промышленность на восток в объемах, которых до этого никогда не знала история. И несмотря на то, что потери Советского Союза были трагическими, победа советского народа была очевидна уже в первые часы войны. Все это вписано в нашу историю. Историю Великой Победы.
Опубликовано:
561
Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: