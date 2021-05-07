Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием

Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием

Великая Победа стала для народов Советского Союза священной. С такими словами обратился Премьер-министр Роман Головченко во время торжественного собрания, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ко всем присутствующим. Он также отметил, что для детей, внуков и правнуков воинов-победителей память о Великой Победе является национальным достоянием.


– Она объединяет белорусов в бесконечной благодарности отцам и дедам за мир и свободу на родной земле. За право жить. Объединяет она нас сегодня и в борьбе за историческую справедливость. К сожалению, итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны по-прежнему остаются объектом откровенных политических манипуляций. Причины мы знаем. В попытках переписать историю Великой Победы у нас пытаются забрать героическое прошлое, на фоне которого особенно ярко видны факты пособничества отдельных европейских государств гитлеровской Германии, ошибки и просчеты в политике западных политических деятелей. Во имя великого подвига советского народа, принесшего на алтарь Победы жизни почти 30 миллионов человек, во имя будущего белорусского народа мы обязаны защитить историческую память о той войне. 

Тем, кто забыл или хочет забыть об этом, Премьер-министр напомнил, что именно Советский Союз делал все возможное, чтобы предотвратить катастрофу XX века. И что именно западные державы отказались от инициативы Советского Союза заключить Соглашение о совместной борьбе против фашистского агрессора, который уже к лету 1939 года оккупировал Австрию и Чехословакию вследствие соглашения, известного как Мюнхенский сговор. В то время западные державы подталкивали СССР к войне с Германией, чтобы перенести войну со своих территорий в Восточную Европу. Роман Головченко дополнил:

– Уже в 1994 году западные державы, заключив Будапештский меморандум в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, гарантировали Беларуси воздерживаться от угрозы силой или ее применения против политической независимости нашей страны и не применять меры экономического принуждения, направленные на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету. Это цитата из соглашения. И как мы сейчас видим, эти гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны.



При этом Премьер-министр подчеркнул, что мы не позволим принизить вклад Красной армии в Великую Победу. И напомнил несколько исторических фактов. Противником Советского Союза выступила одна из самых боеспособных армий мира, имевшая успешный боевой опыт, – германская. А рядом с ней маршировали миллионы солдат стран-сателлитов. Вся эта мощь технически и финансово обеспечивалась известными и сегодня промышленными корпорациями, заработавшими на войне миллиарды, рассказал Роман Головченко: 

– Правда, сегодня об этом предпочитают скромно умалчивать. Но эту мощь превзошло мужество советских воинов, которые остановили некогда непобедимую армию группы «Центр», отстояли Москву, блицкриг был сорван. Мы никогда этого не забудем, что только героическая оборона Брестской крепости, оборона Могилева продолжались дольше, чем потребовалось нацистской Германии для полной оккупации многих европейских государств. Мы чтим трудовой подвиг людей, сумевших передислоцировать советскую промышленность на восток в объемах, которых до этого никогда не знала история. И несмотря на то, что потери Советского Союза были трагическими, победа советского народа была очевидна уже в первые часы войны. Все это вписано в нашу историю. Историю Великой Победы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Российский хоккеист Герман Нестеров получил разрешение выступать за Беларусь в официальных турнирах
Беларусь и Китай ведут переговоры о проработке проекта по организации производства в «Великом камне» вакцины против коронавируса компании StemiRNA
Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече
Белорусские дипломаты в КНР приняли участие в памятном мероприятии по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
"Гомель помнит" - активисты БРСМ выложили из зажженных лампадок цифру 76 в честь Дня Победы
Организации Госстандарта благоустроили памятники и возложили цветы в преддверии Дня Победы
«Бремино-Орша» заключила соглашение о сотрудничестве с зоной свободной торговли китайского города Хайкоу
Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд
Минские "Цмокi" вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси
Руководство ГКСЭ возложило цветы к памятнику великому полководцу Жукову
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ради красного словца…
Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ
Футболисты "Немана" одержали первую победу в чемпионате Беларуси
Сотрудники МИД и загранучреждений Беларуси отдают дань памяти и уважения подвигу победителей
Все желающие белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19
Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования
ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
В Швейцарии разработали метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19
Специалист ЛФК назвала самую опасную для здоровья летнюю обувь
Неожиданное продолжение: Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми
Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память о Великой Победе мы должны, обязаны сберечь
Почетными гостями Дворца Независимости сегодня стали участники войны, малолетние узники, блокадники
В Гомеле в микрорайоне новостроек открыли детскую поликлинику
Председатель Госстандарта возложил цветы к мемориалу «Масюковщина»
Самую яркую страницу республиканского молодежного проекта «Я, мы помним!» представил Бобруйск
Председатель Чериковского райисполкома Александра Михеенко: «Мы всегда должны помнить тех, кому обязаны жизнью»
Головченко – ветеранам: спасибо вам за урок мужества, патриотизма и свободолюбия
Топ-6 отличных идей, как провести длинные выходные
Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции
Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы накануне 9 Мая
Головченко: Великая Отечественная война – это исторический урок, который, к сожалению, плохо усвоен
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Растущее сопротивление
Минздрав: Роме Когодовскому сделали третью операцию, состояние остается стабильно тяжелым
МИД – о мероприятиях по случаю Дня Победы
Министр транспорта и коммуникаций возложил цветы к памятнику ветеранам дорожного хозяйства
Саснович уступила Голубич в четвертьфинале турнира во Франции
Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях
Фотофакт. Гродно украсили ко Дню Победы
Министр ЖКХ Андрей Хмель: «Мы чтим память погибших в Великой Отечественной войне»
Подведены итоги выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”
Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311 человек
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Каким будет сезон?
Макей: в случае введения новых санкций Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса
Макей о прибытии посла США в Беларусь: мы должны четко понимать, в каком статусе она будет работать
По местам боевой славы. Активисты БРСМ Центрального района Минска устроили велопробег
Авторы
СКАНИРУЙТЕ