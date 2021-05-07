Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием

Тем, кто забыл или хочет забыть об этом, Премьер-министр напомнил, что именно Советский Союз делал все возможное, чтобы предотвратить катастрофу XX века. И что именно западные державы отказались от инициативы Советского Союза заключить Соглашение о совместной борьбе против фашистского агрессора, который уже к лету 1939 года оккупировал Австрию и Чехословакию вследствие соглашения, известного как Мюнхенский сговор. В то время западные державы подталкивали СССР к войне с Германией, чтобы перенести войну со своих территорий в Восточную Европу. Роман Головченко дополнил:При этом Премьер-министр подчеркнул, что мы не позволим принизить вклад Красной армии в Великую Победу. И напомнил несколько исторических фактов. Противником Советского Союза выступила одна из самых боеспособных армий мира, имевшая успешный боевой опыт, – германская. А рядом с ней маршировали миллионы солдат стран-сателлитов. Вся эта мощь технически и финансово обеспечивалась известными и сегодня промышленными корпорациями, заработавшими на войне миллиарды, рассказал Роман Головченко: