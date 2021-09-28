Головченко: в СНГ актуальным остается дальнейшее укрепление и развитие зоны свободной торговли товарами

В СНГ актуальным остается дальнейшее укрепление и развитие зоны свободной торговли товарами. Об этом говорится в приветственном адресе Премьер-министра Романа Головченко участникам Международной научно-практической конференции ”30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы“.

– От лица Правительства Республики Беларусь приветствую вас на Международной научно-практической конференции ”30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы“, собравшей ведущих представителей научного сообщества, политических деятелей, руководителей и специалистов различных сфер экономики и социально-культурного сектора.

30 лет – важная веха на пути развития Содружества. В период своего становления СНГ решало задачи преодоления деструктивных центробежных процессов на постсоветском пространстве и постепенно стало фундаментом для дальнейшего углубления интеграции.

Роман Головченко считает символичным, что в юбилейный год председательство в Содружестве осуществляет Республика Беларусь, на территории которой начиналась история СНГ и успешно работает его штаб-квартира.

– За эти годы мы вместе проделали без преувеличения масштабный объем работ по всему спектру направлений: от обеспечения суверенности развития государств и макроэкономической динамики до противодействия попыткам организации межнациональной розни и ведения гибридных войн.

Актуальными остаются дальнейшее укрепление и развитие зоны свободной торговли товарами, завершение работы по принятию договоренностей о торговле услугами, сокращение барьеров и ограничений, проведение согласованной политики в области технического регулирования и стандартизации, применение санитарных, ветеринарных, фитосанитарных мер. Все это – шаги тактического плана, подкрепляющие генеральную линию на рост эффективности нашего взаимодействия.

Руководитель белорусского Правительства отметил, что на современном этапе необходимо выработать новые формы сотрудничества в целях успешного функционирования государств – участников Содружества.

– Сегодняшняя конференция призвана стать платформой для дискуссий по фундаментальным вопросам развития СНГ, его ключевым драйверам – науке, инновационному сотрудничеству, цифровой трансформации, взаимодействию в сфере использования космоса, а также жизненно важным вопросам здравоохранения, обеспечения безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом.

Убежден, что в рамках конференции будут выработаны конструктивные предложения, направленные на укрепление роли СНГ, его адаптацию к современным реалиям, и итоги конференции найдут практическое применение, откроют для Содружества новые стратегические перспективы.

Роман Головченко пожелал всем участникам конференции эффективной и плодотворной работы.

sichevich@sb.by

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