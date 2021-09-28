Петришенко: СНГ является значимым, востребованным и актуальным межгосударственным объединением

СНГ является значимым, востребованным и актуальным межгосударственным объединением. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, выступая на Международной научно-практической конференции ”30 лет СНГ: итоги, перспективы“.



– СНГ является значимым, востребованным и актуальным межгосударственным объединением, позволяющим его участникам решать широкий спектр актуальных вопросов взаимодействия.

Игорь Петришенко напомнил, что Беларусь находилась у истоков создания и принимала активное участие в становлении Содружества. По его словам, сегодня СНГ – признанная международным сообществом региональная организация с практическим содержательным наполнением деятельности и широким охватом тем в интересах стран-участниц.

– Одним из ключевых достижений СНГ стало объективное сохранение тесных человеческих контактов и обменов, доверительных политических отношений и многоплановых хозяйственных связей с поддержанием тенденции на дальнейшую интеграцию. Особое значение в этой связи имеет созданная зона свободной торговли товарами, обеспечивающая благоприятные условия для экономического развития наших стран.

Заместитель Премьер-министра отметил, что в условиях постоянной турбулентности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение. И это подтверждается динамикой взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества на пространстве Содружества.

– Принимаемые меры в интеграционном формате в совокупности с усилиями государств на национальном уровне позволили обеспечить рост взаимной торговли государств – участников СНГ в первом полугодии 2021 года на 26,7 процента.

Он напомнил, что в год 30-летия СНГ Беларусь приняла председательство в органах Содружества. Несмотря на наличие определенных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялись практически все запланированные мероприятия, при этом значительная часть из них – в очном формате.

– Под эгидой белорусского председательства успешно проведены заседание Совета глав правительств СНГ, три заседания Экономического совета, два заседания Совета министров иностранных дел, целый ряд заседаний Совета постоянных полномочных представителей и Комиссии по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ. Плодотворно прошли Международный экономический форум, третий Форум ученых стран СНГ, ряд мероприятий отраслевых органов, научно-практических конференций, семинаров и круглых столов. В рамках мероприятий выдвинуты новые инициативы, отвечающие духу времени и потребностям наших стран.

При этом Игорь Петришенко особо отметил, что одним из основных событий этого юбилейного года станет заседание Совета глав государств 15 октября в Минске.

– Мы сконцентрировали совместную деятельность на следующих основных направлениях. Первое – это дальнейшее углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ. В перспективе оно подразумевает выход на создание широкой евразийской зоны сотрудничества, в том числе за счет сопряжения с другими региональными организациями и объединениями, в первую очередь ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Второе – содействие развитию общего экономического пространства, повышение эффективности торгово-экономического взаимодействия, реальное сокращение препятствий для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Рост ВВП стран СНГ за январь – июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,4 процента, продукции промышленности – 104,2 процента, инвестиций в основной капитал – 105,4 процента, перевозки грузов – 105,4 процента. Третье – укрепление гуманитарных связей, расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. И четвертый приоритет, который в последнее время является не менее значимым, чем названные выше, – это координация усилий в области обороны и международной безопасности.

По словам заместителя Премьер-министра, в развитие заявленных целей за последнее время принят ряд важных решений и документов.

– В частности, главы государств приняли Обращение к народам государств – участников СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Республика Беларусь как государство, председательствующее в СНГ, распространила текст Обращения в ООН, ОБСЕ, ШОС.

В целях сохранения исторической правды, противодействия попыткам искажения истории проводится активная работа по созданию Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ. Создание такой комиссии будет всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. Планируется принятие Заявлений глав государств – участников СНГ в связи с 30-летием СНГ, по вопросу о биологической безопасности и ряду иных тем. 28 мая этого года в Минске Советом глав правительств СНГ приняты документы, направленные на недопущение распространения эпидемий инфекционных болезней и предотвращение завоза на территории наших стран потенциально опасных для здоровья населения товаров. Это Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий наших государств и Среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней. Документы подготовлены с учетом взаимных договоренностей и подходов наших стран по локализации коронавирусной инфекции, отвечают современным реалиям и вызовам санитарно-эпидемиологического характера.

Игорь Петришенко также обратил внимание, что COVID-19 и особенно связанные с ним карантинные меры нанесли урон экономикам многих стран и благосостоянию граждан, забота о которых – наша первоочередная задача.

– Поэтому в текущем году главами правительств принято Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения. Документ направлен на снижение уровня безработицы, обеспечение прав граждан на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности, устранение барьеров при формировании общего рынка труда. Важно, что это Соглашение является первым многосторонним международным договором государств – участников СНГ в сфере занятости населения. Приоритетными направлениями работы также были цифровизация экономики, преодоление негативных последствий коронавирусной инфекции в экономической и социальной областях. Эти темы стали предметом обсуждения в рамках проведенных в первом полугодии форумов и круглых столов.

Он напомнил, что усилиями белорусского председательства совместно с государствами – участниками СНГ продолжается работа над проектом Соглашения о свободной торговле услугами.

– Рассчитываем, что совместная заинтересованная работа позволит вынести проект на рассмотрение высших органов Содружества в ближайшее время. Его подписание обеспечит дополнительную возможность устойчивого экономического развития в интересах стран Содружества на основе комплексной зоны свободной торговли.

Заместитель Премьер-министра констатировал, что не всегда получается работать в условиях благоприятной внешней конъюнктуры. Конкуренция, предвзятое отношение, вызовы, ограничения разнообразного характера – это то, с чем странам приходится иметь дело и совместно реагировать.

– В частности, в последнее время Беларусь столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека. К нашей стране постоянно применяются двойные стандарты, и мы продолжаем в той или иной степени нести издержки в связи с необоснованным политическим либо экономическим давлением. Именно в таких ситуациях крайне важно на деле получать поддержку друзей и партнеров по СНГ, демонстрировать принципиальность, отстаивать наши ключевые подходы и общие интересы, реагировать на экономические последствия, – резюмировал Игорь Петришенко.

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