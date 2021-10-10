Головченко: белорусская культура – душа народа

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- говорится в поздравлении. -Премьер-министр отметил, что каждый из работников отрасли (и не важно, где он работает – в сельской библиотеке или Большом театре)вносит свою лепту в реализацию государственной политики в сфере культуры, делает все от него зависящее для расширения доступности культурных благ и духовного роста общества., - отметил руководитель Правительства.Роман Головченко пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых достижений на благо родной Беларуси.