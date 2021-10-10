Головченко: белорусская культура – душа народа

Премьер-министр Роман Головченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником.
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- Белорусская культура – душа народа, великая сила и надежный фундамент единства нации, кладезь вечных ценностей и мудрости, неиссякаемый источник опыта и вдохновения, - говорится в поздравлении. - Благодаря вам Беларусь сохраняет высокие позиции в мировом культурном пространстве, приумножает из года в год сокровищницу национального наследия.
Премьер-министр отметил, что каждый из работников отрасли (и не важно, где он работает – в сельской библиотеке или Большом театре)вносит свою лепту в реализацию государственной политики в сфере культуры, делает все от него зависящее для расширения доступности культурных благ и духовного роста общества.
- Посвятив свою жизнь служению культуре, вы несете высокую просветительскую миссию, являетесь властителями дум современников, особенно подрастающего поколения. От вас во многом зависит, каким будет это поколение, сохранит ли оно духовный код нации, - отметил руководитель Правительства.
Роман Головченко пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых достижений на благо родной Беларуси.