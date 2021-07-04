Глава ТПП России: после кризисного 2020-го торговый оборот между Россией и Беларусью показывает хороший восстановительный рост

В рамках завершившегося VIII Форума регионов Беларуси и России торгово-промышленные палаты обеих стран Союзного государства подписали Соглашение о создании совместного Делового совета. «Создание Делового совета свидетельствует о том, что предприниматели двух стран стремятся к сотрудничеству», - так прокомментировал этот факт в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.







По словам Сергея Катырина, в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России компании-члены палат подписали контракты на 5,229 млрд российских рублей (почти 73 млн долларов). При этом стало заметно, что после кризисного 2020 года товарооборот между странами начал стабилизироваться.

- Статистика торгового оборота России и Беларуси в первом квартале 2021 года показывает хороший восстановительный рост относительно года минувшего: +21,3 % (8,3 млрд долларов). Растет и экспорт, и импорт. Безусловно, это хорошая тенденция, которая, мы надеемся, сохранится до конца года, а еще лучше - продлится и позже. Нет такой отрасли, в развитии которой мы бы не были заинтересованы - начиная от цифровизации и заканчивая сельским хозяйством. Расширяется и география межрегионального сотрудничества. Сейчас активно стремятся развивать деловые связи с Беларусью Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Челябинская, Кемеровская, Томская и Омская области, Красноярский край, - отметил Сергей Катырин.

Фото: РИА НОВОСТИ