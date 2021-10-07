Гигин: взвешенность подходов – отличительная черта белорусской политики

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Комментируя то, что сейчас все идет к тому, что будет изменена статья 361 Уголовного кодекса, после чего ужесточится ответственность за призывы к санкциям, эксперт отметил планомерность работы:Это, кстати, проявилось и в ходе недавнего интервью Главы белорусского государства корреспонденту CNN, обратил внимание Вадим Гигин:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.