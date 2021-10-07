Гигин: взвешенность подходов – отличительная черта белорусской политики

Такую точку зрения в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», политолог Вадим Гигин.
Комментируя то, что сейчас все идет к тому, что будет изменена статья 361 Уголовного кодекса, после чего ужесточится ответственность за призывы к санкциям, эксперт отметил планомерность работы:
– Это результат очень серьезной предварительной, экспертной в том числе, работы. Ужесточение ответственности за призывы к санкциям… Идея возникла. Затем мы помним, весной, когда был этот случай с самолетом, на большом заседании в Овальном зале Вадим Боровик задал вопрос Президенту, где сказал об этом. Президент не ответил сразу: «Да, Вадим, ты прав», а поручил создать группу юристов для того, чтобы этот вопрос проработать и затем внести. Это май. Все лето шла работа, взвешивались все за и против, шли согласования. И только сейчас выходим на окончательное решение. Кто-то, наверное, может сказать: «А надо ли в такой чрезвычайной ситуации столько времени?» Но этим мы и подчеркиваем, что, хоть ситуация и тревожная, она находится под контролем. Мы работаем в режиме обеспечения национальной безопасности нормального суверенного государства. И это очень раздражает наших противников.
Это, кстати, проявилось и в ходе недавнего интервью Главы белорусского государства корреспонденту CNN, обратил внимание Вадим Гигин:
– Главной задачей Мэтью Чанса было спровоцировать своего оппонента, политика на эмоциональную реакцию, какой-то крик, взрыв. Но ничего подобного не было. Александр Лукашенко спокойно и последовательно доводил до него свою позицию 50 минут. И не получилось ничего у Мэтью. Почему? Потому что у нас такой фирменный белорусский стиль. Вот эта памяркоўнасць, свойственная национальному характеру, проявляется и в политическом действии. Есть ли лицо у белорусской политики? Безусловно, есть. Взвешенность подходов – отличительная ее черта. Именно благодаря этому мы стали когда-то донором мира и стабильности и удерживаем ситуацию все последние месяцы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.