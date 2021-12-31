Гигин о борьбе с пандемией: мир сейчас идет по нашему пути

Мир сейчас идет по пути борьбы с коронавирусом, который Беларусь выбрала для себя в 2020 году. На это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин, подводя итоги уходящего года.
По словам эксперта, в 2020 году коронавирусная инфекция стала триггером роста протестной активности в Беларуси.
– Сейчас те, кто выходил на протесты летом 2020 года, говорят, что Александр Лукашенко был прав. Стратегия, которую в то время избрал Президент, позволила сохранить рабочие места. Если бы закрыли страну, все равно была бы пандемия, были бы смерти, люди болели бы, но в добавок к этому была бы разрушена экономика. Представьте, что было бы, если бы на фоне той ослабленной локдауном экономики сейчас случились санкции? – отметил Вадим Гигин.
Эксперт считает, что такой путь борьбы с коронавирусом в Беларуси – это не везение, а результат продуманной стратегии, выбранный на основании интуиции, опыта и анализа складывающейся в стране и мире ситуации. Другие страны могут бороться с COVID-19 с учетом подобной практики.
– Мне кажется, втихую уже это делают. Ведь масштаб нынешней пандемии не меньше чем в 2020 году, а может быть, и больше. Появляются новые штаммы.<...> Но тем не менее такие жесткие меры ограничений не вводятся. Мир сейчас идет по нашему пути, – констатировал Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.