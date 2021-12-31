Гигин о борьбе с пандемией: мир сейчас идет по нашему пути

По словам эксперта, в 2020 году коронавирусная инфекция стала триггером роста протестной активности в Беларуси.– отметил Вадим Гигин.Эксперт считает, что такой путь борьбы с коронавирусом в Беларуси – это не везение, а результат продуманной стратегии, выбранный на основании интуиции, опыта и анализа складывающейся в стране и мире ситуации. Другие страны могут бороться с COVID-19 с учетом подобной практики.– констатировал Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.