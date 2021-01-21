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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению топ-менеджеров Белгазпромбанка в коррупционных преступлениях

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для организации рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованной группой. Совладелец и руководитель ООО «Активлизинг» обвиняется в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2 млн 476 тыс. долларов.

Фото: БЕЛТА

В Генпрокуратуре отметили: «Во время расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО «Белгазпромбанк», с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу».

Эта группа в период с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, действуя в интересах фирм «Марконстрой», «Приватлизинг» (ранее – ООО «Агентство по торговле в рассрочку»), «Системы обработки информации», «Правовой диалог» (ранее – ООО «Белторгтехнологии») и «Активлизинг», незаконно получила от их представителей не менее 30 млн 491 тыс. рублей. «Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых ими лиц определенных действий, а также за благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию», – акцентируют внимание в ведомстве.

Виктору Бабарико вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. 

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется.

Комментарий представителя Генпрокуратуры Анжелики Курчак:

Генеральная прокуратура изучила переданное из Комитета государственной безопасности уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка и пришла к выводу о всестороннем, объективном исследовании обстоятельств, полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам. В связи с чем Генпрокуратура направила это дело в Верховный Суд для организации рассмотрения.  Отмечу, что проверку на причастность должностных лиц Белгазпромбанка к коррупционным преступлениям правоохранительные органы начали еще в 2018 году. Одним из оснований для уголовного преследования послужили материалы, поступившие в конце 2019 года из Республики Кипр в рамках оказания международно-правовой помощи.

Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь
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