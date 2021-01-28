ГАИ назвала наиболее аварийно опасные дни недели

29 января по всей стране стартует Единый день безопасности дорожного движения. Акция пройдет под девизом «Соблюдая ПДД – сохраняешь жизнь!». Мероприятие направлено на соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Во время несения службы сотрудники ГАИ проведут беседы с участниками дорожного движения, в которых разъяснят причины типичных ДТП, а также напомнят правила безопасного поведения на дорогах.
– За 12 месяцев 2020 года на территории столицы зарегистрировано 590 ДТП, в которых 31 человек погиб, 628 получили травмы различной степени тяжести, – озвучила цифры ведущий специалист по АиП отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко. – Основные причины совершения ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, неподчинение сигналам светофора, нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции между движущимися автомобилями, а также несоблюдение скоростного режима.
По итогам 12 месяцев наиболее аварийно опасными днями являются пятница – 120 ДТП (ранено 127 человек, четверо погибли) и четверг – 95 ДТП (ранено 106 человек, погибли четверо). Явный пик ДТП приходится на период с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 21:00, а спад начинается с полуночи и продолжается до 06:00.
Исходя из анализа аварийности, становится ясно, что наиболее часто ДТП совершают участники дорожного движения в возрасте от 29 до 43 лет, а также лица старше 59 лет.
Фото: БЕЛТА
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