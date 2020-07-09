Футбол. Бразилец Силас пополнил минское «Динамо»

Бразильский футболист Силас Араужу да Силва пополнил ряды минского «Динамо», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Фото: dinamo-minsk.by

24-летний хавбек подписал с «бело-голубыми» контракт, однако его срок действия не разглашается. В новой команде полузащитник будет выступать под номером 96.

Силас начинал карьеру в молодежке «Интернасьонала». Летом 2017 года перебрался в луганскую «Зарю», в составе которой играл в групповом раунде Лиги Европы.

Сезон-2019/2020 провел на правах аренды в израильском «Ирони», в футболке которого отыграл 20 матчей, результативными действиями не отметившись.

Столичное «Динамо» в ближайшей игре в рамках 17-го тура Высшей лиги примет дома «Минск». Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 18:30.