«Это не для меня». Трамп высказал свое отношение к медицинским маскам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен носить медицинскую маску на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Американский лидер, озвучивая новые рекомендации медиков, сообщил, что центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют закрывать лицо немедицинскими тканями. При этом, по словам главы Белого дома, эта мера носит добровольный и временный характер.

Президент США также добавил, что сам он носить маску не собирается. «Я чувствую себя хорошо. Как-то сидеть в Овальном кабинете за этим прекрасным столом «Резолют» в маске и принимать президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев — это не для меня», — цитирует Трампа РИА Новости.

Добавим, что, по последним данным, США являются лидером по количеству заболевших коронавирусом — более 278 тысяч человек, почти 10 тысяч пациентов выздоровели, 7159 — скончались.