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  2. «Это настоящее экологическое бедствие». В Минприроды напомнили о запрете на выжигание сухой растительности

«Это настоящее экологическое бедствие». В Минприроды напомнили о запрете на выжигание сухой растительности

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что выжигание сухой растительности в Беларуси запрещено. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минприроды обратили внимание, что среди граждан бытует заблуждение, что пал сухой травы способствует ее лучшему росту. "На самом деле это настоящее экологическое бедствие, как и сельскохозяйственные палы. В соответствии с законом "О растительном мире" выжигание сухой растительности и ее остатков на корню запрещается", — подчеркнули в ведомстве.

При выжигании сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, быстро выветриваются и вымываются с грунтовыми водами. Обедняется видовой состав растительности, погибают насекомые, лягушки, сгорают гнезда гнездящихся на земле видов птиц: чибиса, полевого и лесного жаворонков, обыкновенной овсянки, бекаса. "При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика. Соответственно, увеличиваются выбросы углекислого газа, а значит, усугубляется так называемый парниковый эффект, приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата", — обратили внимание в министерстве.

Пять дач сгорело в Мозырском районе: всего за прошедшие выходные в стране ликвидировано 400 пожаров травы и кустарников

Дым от сжигания сухой растительности очень опасен для аллергиков. В залежах сухой травы и валежника часто находятся отходы, выделяющие при сжигании вещества, которые отравляют живые организмы. Например, в дыме, образующемся при плавлении ПВХ-пластика, обрезков линолеума, пластиковых бутылок, клеенки, игрушек, ведер, содержится до 75% вредных веществ.

Палы часто приводят к возгоранию торфяников и лесов. Ежегодно 10—12% лесных пожаров возникает по причине весенних палов. Помимо экологических потерь человек несет экономические убытки от недоиспользования древесины, дикорастущих грибов и ягод, а также расходы на тушение пожаров.

Выжигание сухой травы стоило жизни сельчанину из Могилевского района

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (1 БВ равняется Br 27). За разведение костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 12 базовых.

Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков юридические и физические лица возмещают вред, причиненный окружающей среде. Его размер определяется по таксам, утвержденным Указом № 348 от 24 июня 2008 года.

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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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