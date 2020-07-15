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Эндокринолог рассказала, кому необходимо принимать магний

Врач-эндокринолог Лариса Чумак рассказала, кому следует принимать магний – вещество, активно участвующее в процессах, которые происходят в каждой клетке организма.

Магний регулирует работу надпочечников и способствует усвоению витамина D, помогает в борьбе с лишним весом.

pixabay.com

Также магний считается прокинетиком. Это значит, что он улучшает перистальтику кишечника, воздействует на сократимость гладких мышц. Эти свойства помогают в борьбе с запорами, подчеркнула специалист.

Магний советуют добавлять пациентам с повышенным давлением, частыми головными болями, проблемами сна и функций щитовидной железы, инсулинорезистентностью. Также магний пьют курсами для лучшего усвоения витамина D.

Дозировку магния должен определять специалист. Она зависит от симптомов и варьируется от 200 до 2000 мг в сутки. Также важно определить, как организм воспринимает вещество. Срок "включения" магния индивидуален и зависит от чувствительности клеток. В среднем нужно от четырех до шести недель, чтобы почувствовать положительный эффект.

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