Эндокринолог рассказала, кому необходимо принимать магний

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Магний регулирует работу надпочечников и способствует усвоению витамина D, помогает в борьбе с лишним весом.Также магний считается прокинетиком. Это значит, что он улучшает перистальтику кишечника, воздействует на сократимость гладких мышц. Эти свойства помогают в борьбе с запорами, подчеркнула специалист.Магний советуют добавлять пациентам с повышенным давлением, частыми головными болями, проблемами сна и функций щитовидной железы, инсулинорезистентностью. Также магний пьют курсами для лучшего усвоения витамина D.Дозировку магния должен определять специалист. Она зависит от симптомов и варьируется от 200 до 2000 мг в сутки. Также важно определить, как организм воспринимает вещество. Срок "включения" магния индивидуален и зависит от чувствительности клеток. В среднем нужно от четырех до шести недель, чтобы почувствовать положительный эффект.