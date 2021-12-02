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  2. Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2021 году ожидается в размере 6,2–6,3 млрд долларов

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2021 году ожидается в размере 6,2–6,3 млрд долларов

Такую цифру озвучил первый замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.


– По итогам прошлого года продукция АПК составила 19,9% от всего белорусского экспорта. Это 5,8 млрд долларов США. И этот показатель растет. В этом году мы планируем показать результат в 6,2–6,3 млрд долларов, – уточнил он.

По словам Игоря Брыло, в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» поставлена задача выйти на цифру 7 миллиардов к 2025 году.

– Но уже сейчас видно, что мы такого показателя должны достичь раньше. Касаемо дальнейшего потенциала, экспорт будет складываться из нескольких составляющих. В нынешних условиях мы намерены пересмотреть резервы. Например, удой на одну корову за год составляет 5,3 т молока. А при правильном кормлении и необходимых условиях наша белорусская порода может давать и 7,5 т в год. Отмечу, что ни одно наше молочное предприятие сегодня не загружено на сто процентов. И в этом и есть резерв, – рассказал он.

Игорь Брыло также добавил, что возможен пересмотр резерва реализации продуктов на экспорт:

– Несмотря на события этого года, мы открыли много новых рынков. Белорусская продукция становится все более востребованной. Мы увеличиваем количество стран, на чьи прилавки поставляется наша продукция. В прошлом году их насчитывалось 116,  – заключил замминистра. 

Фото из скриншота
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