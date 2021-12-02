Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2021 году ожидается в размере 6,2–6,3 млрд долларов

– уточнил он.По словам Игоря Брыло, в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» поставлена задача выйти на цифру 7 миллиардов к 2025 году.– рассказал он.Игорь Брыло также добавил, что возможен пересмотр резерва реализации продуктов на экспорт:– заключил замминистра.Фото из скриншота