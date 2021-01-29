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Джаред Лето рассказал, куда исчез его «Оскар»

Американский актер, главный талант рок-группы Thirty Seconds to Mars поделился историей о том, как однажды потерял свою заветную статуэтку премии «Оскар». 

Фото: apelzin.ru

49-летний любимец публики заявил, что награда исчезла при странных обстоятельствах после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. Она пропала примерно три года назад. Такими подробностями он поделился в вечернем шоу Джеймса Кордена на YouTube-канале.

– Я уверен, что здесь нет моей вины. Статуэтка важна для меня, я не мог забыть ее где-то либо потерять, – рассказал знаменитость. 

Актер признался, что искал ее долго. И допускает мысль, что награду могли похитить. Знаменитость надеется, что статуэтка не пострадала и о ней есть кому позаботиться. Во время интервью он также пошутил, что точно бы не отправил такую дорогую вещь в мусорное ведро. 

Джаред Лето был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Далласский клуб покупателей» в 2014 году. 
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