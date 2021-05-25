Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая подписал три важных документа, касающихся изменений в законы о массовых мероприятиях, СМИ и об электросвязи. Подробнее об этом мы писали тут. В эфире «Будней» Алексей Дзермант рассказал о факторах, которые вызвали необходимость вносить поправки в законы по вопросам средств массовой информации.
– Мы столкнулись с тем, что СМИ стали выполнять роль не просто информатора населения, но и коллективного агитатора, организатора незаконных протестных акций, чреватых попытками свергнуть власть и уничтожить государство, – сказал эксперт. – Это происходило в том числе через стримы, когда журналисты, прикрываясь своей профессией, по сути, организовывали протестные акции. В новом законе это пресекается.
Политолог подчеркнул: ничего не запрещается просто так. «Когда видно, что какой-то инструмент использовался для сбора людей, агитации, распространения информации негативного толка на несанкционированных акциях, законодателю нужно отреагировать на эти факты».
Алексей Дзермант обратил внимание, что «если акция разрешена и все в рамках закона, то стримы никого не будут волновать».
– Речь ведь о том, что сам стрим становится инструментом незаконной протестной активности, которая имеет деструктивные цели. Поэтому в данном случае мне кажется, что новшества [в законодательстве] оправданны. Мы учитываем опыт произошедшего и делаем выводы, – подытожил гость «Будней».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант об изменениях в законе о СМИ: мы учитываем опыт произошедшего и делаем выводы
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