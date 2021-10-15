Дзермант о саммите ЕАЭС: это не пустые дискуссии, а конкретика, которая будет отражаться на жизни каждого из нас

Напомним, накануне состоялся онлайн-саммит глав государств ЕАЭС.
– В ЕАЭС страны стремятся защитить свои рынки, выработать единые подходы к промышленной, аграрной и иной политике, выстроить инфраструктуру для свободного движения капиталов, рабочей силы и технологий. Каждый саммит – это анализ проделанного, что еще необходимо сделать, какие есть успехи, неудачи, проблемы и как их решать. Это не пустые дискуссии, а конкретика, которая будет отражаться на жизни каждого из нас. К примеру, сможем ли мы покупать более дешевые товары, произведенные в ЕАЭС, вместо дорогих зарубежных, насколько безбарьерно мы можем вести бизнес, посещать страны друг друга, будут ли у нас единые рынки энергоносителей. Мы должны настолько выстроить систему экономических взаимосвязей, чтобы она могла противостоять всем политически мотивированным нападкам, которые сейчас происходят. Никто не застрахован от санкций. Это сейчас Европа считает, что плохие в ЕАЭС Россия и Беларусь. Однако политика такая вещь, что, не имея страховочных механизмов для экономики, Запад всегда будет пытаться использовать свои инструменты давления, – рассуждает политолог.
Алексей Дзермант также прокомментировал предложение Александра Лукашенко о внесении на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования агропромышленного комплекса с учетом развития мирового аграрного рынка:
– На примере агропромышленного комплекса мы понимаем, зачем это нужно. Мы видели, как на фоне санкций в России поднялось сельское хозяйство. Импортозамещение в сфере АПК очень важно, и мы в Беларуси этим вопросом занимаемся давно. У нашей страны мощное сельское хозяйство, наша продукция востребованная и качественная. Но когда мы говорим о едином евразийском рынке, то иногда возникает ненужная конкуренция. К примеру, белорусские и российские производители начинают конкурировать, вместо того чтобы вместе выйти на внешние рынки и там взаимодействовать на мировом уровне, – сказал политолог.
При этом Алексей Дзермант отметил, что перед нашей страной стоит задача улучшать качество белорусской продукции:
– Мы стремимся придерживаться советских стандартов о том, чтобы у белорусов была максимально качественная еда. Если мы планируем свою агропромышленную политику, зачем же нам тогда закупать некачественную продукцию в несильно дружественных нам государствах? Беларусь должна выдерживать свои стандарты и выходить со своей качественной продукцией на зарубежные рынки, побеждая других.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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