Дзермант о саммите ЕАЭС: это не пустые дискуссии, а конкретика, которая будет отражаться на жизни каждого из нас

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Напомним, накануне состоялся онлайн-саммит глав государств ЕАЭС.– рассуждает политолог.Алексей Дзермант также прокомментировал предложение Александра Лукашенко о внесении на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования агропромышленного комплекса с учетом развития мирового аграрного рынка:, – сказал политолог.При этом Алексей Дзермант отметил, что перед нашей страной стоит задача улучшать качество белорусской продукции:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.