Политолог: имея дело с международными организациями, нужно понимать их конечные цели и соизмерять со своими национальными интересами

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Напомним, накануне прошла встреча Президента Беларуси с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге:Политолог отметил, что представители ВОЗ не встречались бы с нами, если бы Беларусь занимала аутсайдерские позиции в области медицины:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.