Политолог: имея дело с международными организациями, нужно понимать их конечные цели и соизмерять со своими национальными интересами

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Алексей Дзермант.
Напомним, накануне прошла встреча Президента Беларуси с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге:
– Есть разные форматы международных организаций, и немало зависит от их руководителя. Мы понимаем, что многие такие организации возглавляют западники. Масштабная организация ВОЗ без лишней политизации занимается своим функционалом, и с нашей стороны никаких препятствий нет. Мы видим нормальное, уважительное отношение, в рамках полномочий, которые имеет организация, и взаимно друг другу помогаем. Если некоторые имеют к нам претензии, пытаются сломать нашу политическую и экономическую систему, то разговора не получится. Нужно уважать те вещи, которые делают Беларусь уникальной в этом мире, не позволяя раствориться в серой массе государств, у которых нет суверенитета. В этом смысле Беларусь очень активный участник международных отношений, который отстаивает свое мнение и свою позицию.
Политолог отметил, что представители ВОЗ не встречались бы с нами, если бы Беларусь занимала аутсайдерские позиции в области медицины:
– Несколько лет назад представители международного валютного фонда говорили нам провести реформы, так как, по их мнению, наша медицина забирает много бюджетных средств. Организация советовала нам сократить коечный фонд и количество больниц. Но мы видим на примере Италии и других западноевропейских стран, которые пришли к системе домашнего врача, что это не работает, когда случается массовая пандемия. Беларусь, в свою очередь, не только сохранила советскую систему, но и усовершенствовала ее. В нашей стране медицина остается доступной – и это признают все. Даже если некоторые услуги платные, то только по причине расходного материала. Этот пример говорит о том, что, имея дело с международными организациями, нужно понимать их конечные цели и соизмерять со своими национальными интересами.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.