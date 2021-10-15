Дзермант: Польша, понимая, что расстроила отношения с Беларусью, не может справится с миграционным потоком и делает популистские ходы

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14 октября польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границу. После принятия поправок к Закону, парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 миллиона евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также будет запрещен въезд в страну сроком от 6 месяцев до 3-х лет. Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения заявления о предоставлении убежища, которое подано после незаконного пересечения границы, если заявитель напрямую не прибыл из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой., - сказал политолог.Гость программы также уверен, что возведение забора польской стороной на границе с Беларусью не остановит миграционный поток:, - сказал Алексей Дзермант.Политолог отметил, что решение польских властей касаемо беженцев – показушное и системная проблема миграции решается не так:Алексей Дзермант добавил, что с точки зрения Европейского права, Польша преступила нормы и свое национальное законодательство сделала выше международных обязательств., - подчеркнул эксперт.Напомним, в последние недели Варшава разместила на границе около тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, которое запрещает журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии четырехсот км границы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.