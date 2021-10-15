Дзермант: Польша, понимая, что расстроила отношения с Беларусью, не может справится с миграционным потоком и делает популистские ходы

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог, публицист Алексей Дзермант.
14 октября польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границу. После принятия поправок к Закону, парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 миллиона евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также будет запрещен въезд в страну сроком от 6 месяцев до 3-х лет. Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения заявления о предоставлении убежища, которое подано после незаконного пересечения границы, если заявитель напрямую не прибыл из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.
- С юридической точки зрения Польша нарушает свои международные обязательства, которые существуют в рамках ООН в отношении лиц, находящихся в уязвимом положении. Также она нарушает нормы ЕС, с которыми Польша соглашалась, прежде чем вступила в эту организацию. В этих поправках есть такая формулировка «…если лица, не приезжают из стран, в которых им что-то угрожает». Так в том то и дело, что приезжают, потому что угрожает, ведь в Афганистане и Ираке (оттуда идет основной поток беженцев. – Прим.ред.) существует опасность войны, угроза для жизни определенным лицам. Получается, что поляки закрывают глаза на то, что мигранты действительно нуждаются в помощи и стремятся в ЕС, - сказал политолог.
Гость программы также уверен, что возведение забора польской стороной на границе с Беларусью не остановит миграционный поток:
- Для того, чтобы остановить такой поток, должна быть выстроена цепочка между Афганистаном, Ираком, Россией, Беларусью, Польшей и Германией. Если не будет выстроена система сотрудничества правоохранительных органов, то никакие дыры не удастся закрыть такими заборами, это очевидно, - сказал Алексей Дзермант.
Политолог отметил, что решение польских властей касаемо беженцев – показушное и системная проблема миграции решается не так:
- Польша, понимая, что расстроила отношения с Беларусью, теперь не может справится с миграционным потоком и делает популистские ходы. Они боятся, так как обеспечение европейской безопасности – это комплекс мер, который касается не только создания нормальных условий для приема, но и контроля на границе, а это невозможно без России, Турции, Беларуси. Польша понимает, что нужен политический диалог, а значит признать действующую белорусскую власть, от которой, между прочим, зависит безопасность европейцев.
Алексей Дзермант добавил, что с точки зрения Европейского права, Польша преступила нормы и свое национальное законодательство сделала выше международных обязательств.
- Безусловно, Европейский союз вряд ли останется в стороне от такого демарша. Польша выводит себя из рамок действия Европейского права и возникают соответствующие вопросы, ведь они соглашались войти в ЕС, получали деньги, а сейчас говорят, что не хотят выполнять свои обязательства. Брюссель, Берлин [в отношении Польши] будут принимать определенные меры в том числе санкции и снижение финансовой помощи, - подчеркнул эксперт.
Напомним, в последние недели Варшава разместила на границе около тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, которое запрещает журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии четырехсот км границы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.