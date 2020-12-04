По итогам последних торгов на этой неделе доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют размещена на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0099 и сейчас стоит BYN 3,1245.
Доллар потерял BYN 0,0165 и теперь оценивается в BYN 2,5697.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0243 до BYN 3,4615 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович