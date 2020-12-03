По итогам предпоследних торгов на этой неделе доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дороже на BYN 0,0095 и сейчас стоит BYN 3,1344.
Доллар потерял BYN 0,0019 и теперь оценивается в BYN 2,5862.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0125 до BYN 3,4372 за сотню.
На вчерашних торгах доллар тоже подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
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Доллар снова подешевел, а евро и российский рубль подорожали
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Фото: Сергей ЛОЗЮК