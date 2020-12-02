По итогам очередных торгов на этой неделе доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0249 до BYN 3,1249.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0024 и теперь стоит BYN 2,5881.
А российский рубль укрепился на BYN 0,0261 и сейчас оценивается в BYN 3,4247 за сотню.
Вчера белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
Опубликовано:
524
Биржа: 2 декабря доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович