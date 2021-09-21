Дислексия и дисграфия: врач объяснил, что делать, если у ребенка возникают трудности при чтении и письме

Детский психиатр Елисей Осин в эфире программы "Доктор Свет" на телеканале НТВ объяснил, какие бывают расстройства развития учебных навыков.
В эфире программы речь шла о детях, которые видят буквы, но не могут составить из них слово. Также бывают случаи, когда ребенок блестяще читает, но не может писать.
– Это называется "специфические расстройства развития учебных навыков". Проблемы, при которой способность человека осваивать какое-либо академическое умение (счет, письмо, чтение) заметно хуже, чем уровень его интеллекта. То есть человек вполне сообразительный: он видит связь между вещами, в каких-то областях даже хорошо разбирается. Но когда мы даем ему определенную задачку, например посчитать или написать, он делает это гораздо хуже, чем другие люди его возраста. Но это в крайних случаях, обычно базовые навыки есть, –объяснил психиатр.
Он добавил, что существуют некоторые разделения. Так, дислексия – это трудности в распознавании отдельных букв со звуками. Дискалькулия – сложности со счетом и неспособность к изучению арифметики, а дисграфия – проблемы в процессе письма.
– Малолетний ребенок этого не умеет, но он ведь быстро учится. Мозг тренируется быстро распознавать эти вещи. Есть люди (примерно 8%), которым делать это гораздо сложнее и во взрослой жизни. Что касается детей, школьная неуспеваемость снижает самооценку ребенка, напряженные отношения с преподавателями также демотивируют школьника. Для таких ребят предусмотрено специальное обучение. Ребенку с расстройством учебных навыков очень важно сформировать веру в собственные силы и способность добиваться поставленной цели, – пояснил специалист.
Елисей Осин добавил, что здесь, как и в занятиях спортом, важен тренер и наставник.
Он считает, что такие отклонения способны выявить и родители, и преподаватели в школе. Бить тревогу можно начать даже в подготовительной группе. В этот период вполне можно заметить, что ребенок очень отстает в сравнении с его сверстниками.
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