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Диетолог объяснила, когда употребление фруктов ведет к набору веса

Набрать лишний вес при употреблении фруктов можно в том случае, если периодически включать плоды в рацион в неправильное время и в неправильном количестве. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала диетолог Светлана Кашицкая.


По словам специалиста, в каждом фрукте содержится разное количество сахаров. Есть плоды, в которых углеводов гораздо больше. Такие продукты на стадии похудения лучше не употреблять. Здесь Светлана Кашицкая назвала бананы, манго, груши и виноград. Все остальные фрукты есть можно, считает диетолог, но в правильное время и в правильном количестве.

– В час в организме усваивается 10 граммов углеводов. Столько содержится в одном яблоке. Поэтому если будете каждый час съедать по одному такому фрукту, то начнете худеть. И не важно, включаете в рацион только яблоки или еще и другие продукты. Но если каждый час вы будете съедать по три яблока и не станете тратить эти углеводы, то один плод превратится в гликоген, а два – в жир, – обратила внимание диетолог.

Светлана Кашицкая посоветовала употреблять фрукты до 12 часов дня, максимум – до 17, только в таком случае можно похудеть.

Фото: pixabay.com
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