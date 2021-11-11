Детей беженцев в Беларуси разместят в оздоровительном лагере

(для размещения детей. –, – сказал министр., – добавил он. Такая возможность будет предоставлена также матерям этих детей и беременным женщинам.Как сообщалось, Александр Лукашенко поставил перед Правительством ряд задач. Обращаясь к Премьер-министру Роману Головченко, он сказал:Президент в связи с этим также обратился к председателю Совета Республики Наталье Кочановой: