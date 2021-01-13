Эпоха невинности закончилась, а девочки Red Valentino выросли. И дело не в возрасте, а в самосознании. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли представил новую смелую коллекцию для молодежной линейки бренда Red. Подробности и детали моделей раскрываем в нашем материале.
Незатейливая аббревиатура RED линии Valentino объединяет в себе словосочетания romantic, eccentric и dressing, что раскрывает приоритет марки как сентиментальность, романтичность и эксцентричность. Однако новая коллекция не похожа на предыдущие: знаковые элементы бренда в виде бантов, рюш, оборок Пиччоли использовал более эклектичным и радикальным образом, максимизируя их, находя новые пропорции и создавая сильные контрасты.
Нет, коллекция не отказалась от присущей ей женственности, но стала более смелой и чувственной. В качестве сравнения дизайнер даже привел в пример историю, когда младшая сестра из робкой девочки превращается в мятежную красавицу.
В линейке Pre-Fall 2021 представлены прозрачные блузки с воланами из тюля, стеганые накидки, куртки с драматичным воротником, тренчи с широкими кринолиновыми сборками, короткие свитшоты, которые в рекламной кампании стилизуют с многоярусными юбками.
Сочетание розового свитера со стегаными манжетами или юбка из переработанного денима с тюлем демонстрируют сочетание уличной моды и романтизма, которое присуще многим моделям Red Valentino.
Вся линейка выполнена в контрастных черных и розовых оттенках.
Лукбук, снятый итальянским фотографом Маргаритой Тамраз, только подчеркнул чувственность коллекции.
Сам Пьерпаоло Пиччоли подчеркнул, что создавал коллекцию с мыслью о том, чтобы передать своими изделиями уникальность и отличительную индивидуальность каждой девушки.
Опубликовано:
1686
Чувственный романтизм: Red Valentino представил коллекцию Pre-Fall 2021
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter