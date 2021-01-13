Чувственный романтизм: Red Valentino представил коллекцию Pre-Fall 2021

Незатейливая аббревиатура RED линии Valentino объединяет в себе словосочетания romantic, eccentric и dressing, что раскрывает приоритет марки как сентиментальность, романтичность и эксцентричность. Однако новая коллекция не похожа на предыдущие: знаковые элементы бренда в виде бантов, рюш, оборок Пиччоли использовал более эклектичным и радикальным образом, максимизируя их, находя новые пропорции и создавая сильные контрасты.Нет, коллекция не отказалась от присущей ей женственности, но стала более смелой и чувственной. В качестве сравнения дизайнер даже привел в пример историю, когда младшая сестра из робкой девочки превращается в мятежную красавицу.В линейке Pre-Fall 2021 представлены прозрачные блузки с воланами из тюля, стеганые накидки, куртки с драматичным воротником, тренчи с широкими кринолиновыми сборками, короткие свитшоты, которые в рекламной кампании стилизуют с многоярусными юбками.Сочетание розового свитера со стегаными манжетами или юбка из переработанного денима с тюлем демонстрируют сочетание уличной моды и романтизма, которое присуще многим моделям Red Valentino.Вся линейка выполнена в контрастных черных и розовых оттенках.Лукбук, снятый итальянским фотографом Маргаритой Тамраз, только подчеркнул чувственность коллекции.Сам Пьерпаоло Пиччоли подчеркнул, что создавал коллекцию с мыслью о том, чтобы передать своими изделиями уникальность и отличительную индивидуальность каждой девушки.