Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Чувственный романтизм: Red Valentino представил коллекцию Pre-Fall 2021

Чувственный романтизм: Red Valentino представил коллекцию Pre-Fall 2021

Эпоха невинности закончилась, а девочки Red Valentino выросли. И дело не в возрасте, а в самосознании. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли представил новую смелую коллекцию для молодежной линейки бренда Red. Подробности и детали моделей раскрываем в нашем материале. 


Незатейливая аббревиатура RED линии Valentino объединяет в себе словосочетания romantic, eccentric и dressing, что раскрывает приоритет марки как сентиментальность, романтичность и эксцентричность. Однако новая коллекция не похожа на предыдущие: знаковые элементы бренда в виде бантов, рюш, оборок Пиччоли использовал более эклектичным и радикальным образом, максимизируя их, находя новые пропорции и создавая сильные контрасты. 


Нет, коллекция не отказалась от присущей ей женственности, но стала более смелой и чувственной. В качестве сравнения дизайнер даже привел в пример историю, когда младшая сестра из робкой девочки превращается в мятежную красавицу.   


В линейке Pre-Fall 2021 представлены прозрачные блузки с воланами из тюля, стеганые накидки, куртки с драматичным воротником, тренчи с широкими кринолиновыми сборками, короткие свитшоты, которые в рекламной кампании стилизуют с многоярусными юбками. 


Сочетание розового свитера со стегаными манжетами или юбка из переработанного денима с тюлем демонстрируют сочетание уличной моды и романтизма, которое присуще многим моделям Red Valentino.

Вся линейка выполнена в контрастных черных и розовых оттенках.


Лукбук, снятый итальянским фотографом Маргаритой Тамраз, только подчеркнул чувственность коллекции. 

Сам Пьерпаоло Пиччоли подчеркнул, что создавал коллекцию с мыслью о том, чтобы передать своими изделиями уникальность и отличительную индивидуальность каждой девушки. 




















Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Сингапурская конвенция о медиации вступит в силу в Беларуси 15 января
Йоханнес Бё выиграл спринт на шестом этапе КМ по биатлону
В Кировском районе в ДТП пострадал подросток
Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 января прямые телефонные линии
Белорусские баскетболистки проиграли в матчах EWBL
Гигин: ВНС станет важным шагом в решении назревших проблем
Вера Брежнева показала, как выглядит ее спальня
Подстреливших в Ляховичском районе косулю браконьеров приговорили к двум годам лишения свободы
Макаревич: ВНС - это здравая форма народовластия, которая позволяет молодежи быть услышанной
Кривошеев: медиасфера в США превращается в цифровой и информационный ГУЛАГ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Птица-говорун
Алексей Воробьев поделился подробностями своей личной жизни в Instagram
Чувственный романтизм: Red Valentino представил коллекцию Pre-Fall 2021
Гомельские пограничники обнаружили крупный схрон со взрывчаткой и боеприпасами
Участница ВНС: молодежь заинтересована в дальнейшем развитии студотрядовского движения
В "Зубренке" стартовали первые учебные смены 2021 года
Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею рассказал подробности встречи с Рене Фазелем
Драка в первые дни нового года закончилась смертью 24-летнего парня
В ГрГУ стартовал образовательный марафон по развитию сетевого взаимодействия педагогов «Купаловские проекты – 2021»
В поезде Минск – Барановичи умерла женщина
Замминистра юстиции встретилась со слушателями Академии управления
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Просто уголовная наглость
Тихоокеанская змея научилась завязывать себя в лассо
Во внутренних войсках начался новый учебный год
Фотофакт. Зимнее времяпрепровождение панд в тропическом парке дикой природы на юге Китая
В Гродно задержан аферист со стажем
Наталья Кочанова посетила ЗАО “Горизонт-Белинвест-Девелопер”
На Гомельщине в рамках акции «Чудеса на Рождество» получили подарки более 1700 ребят
В Добруше у рыбака случился сердечный приступ, на помощь пришли спасатели ОСВОД
Фотофакт. Зима в Бресте
Житель Молодечно через интернет склонил несовершеннолетнюю девушку к проституции
Экипаж Алексея Вишневского занял четвертое место на десятом этапе «Дакара»
мнение
Виктория КОХНО
Где родился, там и пригодился
В Брестском районе школьный автобус с детьми попал в ДТП, пострадавших нет
TikTok защитил аккаунты подростков
В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по безопасному катанию на санках и тюбингах
Спецкор СТВ Григорий Азаренок: «Всем, кто чувствует на себе иудин грех предательства, стоит напрячься. Вспомним самых ярких персонажей: готовьтесь, ребята!»
Инфляция в Беларуси в 2020 году составила 7,4%
Мошенники создают сайты от имени "Белпочты" для хищения денег с банковских карт
Митрополит Вениамин: присутствие Владыки Филарета рядом с нами всегда придавало сил и вдохновения
Из Польши пытались ввезти грузовые автомобили с перебитыми VIN-номерами
Издательство «Белорусская энциклопедия» радует читателей новыми изданиями
Приложение белорусских разработчиков для женщин попало в топ самых прибыльных в мире
мнение
Вадим ГИГИН
Дрогнули только слабые
Казахстан зарегистрировал национальную вакцину от COVID-19
YouTube временно заморозил аккаунт Трампа
«Белавиа» продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 27 марта
Авторы
СКАНИРУЙТЕ