В результате стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) умер еще один человек. Ранее сообщалось о восьми погибших, передает РИА Новости.
После происшествия одному человеку потребовалась госпитализация, поэтому его в критическом состоянии направили в медицинское учреждение. Позднее пострадавший умер.
В ходе нападения работника станции девять его коллег погибли. Когда полицейские прибыли на место инцидента, стрелок покончил с собой.
Фото: pixabay.com
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Число жертв стрельбы на железнодорожной станции в США возросло до девяти человек
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