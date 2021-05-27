В результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), погибли восемь работников железнодорожной станции, сообщает Reuters.
Происшествие случилось на железнодорожной станции. Стрельбу устроил сотрудник, жертвами стали его коллеги. Когда полицейские прибыли на место происшествия, нападавший покончил с собой.
Отмечается, что на станции было обнаружено взрывное устройство.
Мотивы стрелка в настоящее время неизвестны.
Фото: pixabay.com
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В США сотрудник железнодорожной станции расстрелял коллег
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