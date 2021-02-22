Четвертый день в суде оглашают обвинение по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

Судя по озвученному в суде, преступные схемы строились так. Были у бизнесменов Харлановича и Геращенко три компании, среди которых – «ПриватЛизинг». И каждой нужны были выгодные кредитные ресурсы для успешного ведения бизнеса, которые предложили в Белгазпромбанке. Однако с условием: часть прибыли коммерсанты должны отдавать Бабарико и его заместителям. А чтобы не быть пойманным с поличным при передаче денег из рук в руки, в состав соучредителей этих компаний включили латвийскую фирму, подконтрольную Бабарико. Так под видом дивидендов на ее счета годами переводились суммы взяток, затем деньги выводились на офшорные фирмы – личные «кошельки» участников организованной преступной группы.При аналогичных условиях пришлось вести свой бизнес и Кобяку (фигуранту дела). В 2008 году заместитель Бабарико Д.Кузьмич поставил условие руководителю ООО "Активлизинг" о передаче взятки за сотрудничество с банком. Взятку обставили как продажу части долей супругов Кобяков в уставном фонде "Активлизинга" эстонской компании (подконтрольной Бабарико и Кузьмичу), за символическую сумму. После чего и в этом случае на счета этой компании под видом распределенной прибыли систематически поступали взятки должностным лицам банка.Бизнесмены соглашались на условия Бабарико и его подельников, желая и дальше плотно сотрудничать с банком. Так продолжалось до 2016 года, пока деятельностью Белгазпромбанка не заинтересовались правоохранительные органы. В одной из банковских ячеек были обнаружены документы с информацией об элементах указанной схемы. После чего Бабарико сменил тактику: заменил первоначальные инструменты на другие и все же заставил коммерсантов обналичивать деньги и приносить их ему либо другим участникам группы прямо в рабочие кабинеты банка.За прошедшую неделю назывались и суммы взяток: более 5 млн 200 тыс. евро, не менее 7 млн 400 тыс. долларов, почти 8,5 млн рублей плюс сумма в валюте, эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 миллиона рублей.В суде также прозвучали названия некоторых фирм-кошельков, используемых обвиняемыми для вывода денег (взяток). Интересно, что счета у этих фирм были открыты в печально известном ABLV, прогремевшем на весь мир в связи с причастностью к отмыванию огромных сумм и финансированию терроризма. Что характерно, после начатого финансовыми органами США расследования в отношении банка Бабарико опять начал резко менять схемы вывода денег.