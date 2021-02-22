Российский политолог: банальную коррупцию очень часто маскируют политикой

«Всякий раз, когда человека вроде Бабарико ловят за какими-нибудь незаконными деяниями, он говорит, что дело политическое, а сам он чист, как слеза комсомолки», – заявляет российский журналист, политолог, историк Армен Гаспарян.
– Я сто раз уже эту песню слышал, – говорит А.Гаспарян. – Вот хоть бы кто-нибудь из них вышел и сказал: мол, да, в нашей деятельности действительно были найдены некоторые несоответствия действующему Уголовному кодексу. Но нет. И понятно почему. Потому что процесс политический – это сразу профи, о тебе будут писать европейские издания, тебя отдельно вспомнит литовская сиделица Тихановская. Ну если вообще осилит текст, так сказать, по телесуфлеру. Как мы знаем, бывают проблемы. Может быть, из ОБСЕ там какой-нибудь спящий старикан очнется, тоже что-нибудь скажет. А если это «уголовка», ну о чем говорить?
В общем, классика. Однако мне интересно, а хоть что-то новое можно продемонстрировать почтенной публике? У нас же Союзное государство и проблемы примерно одни и те же. Что ни оппозиционер, то клейма негде ставить. Я понимаю, что вы хотите бороться за власть. Но почему обязательно собирать вокруг себя всех проходимцев? Неужели вы считаете, что люди в 21 веке настолько глупы, что не смогут в этом разобраться?
Так ведь просто позорится понятие оппозиции. Самое драматичное в том, что ни одна власть не может существовать без серьезной, вменяемой, думающей оппозиции, которая предлагает конструктивные шаги. А все что я вижу в случае с белорусской оппозицией, знаете, такое ощущение, что это некий отдельно взятый класс школы для детей с девиантным поведением. Вот они начинают говорить и думаешь: ну возьмите себя в руки, хотя бы просто сами себя послушайте. Где вы тут находите политические сюжеты? Когда только началась история с Белгазпромбанком, сразу было понятно, что здесь чистая «уголовка». В тот момент даже политические перспективы в белорусской оппозиции представлялись весьма и весьма унылыми. Теперь мы видим, что семеро обвиняемых признали состав преступления, восьмой молчит. Мол, он такой несгибаемый герой. Все ради картинки. Ну пришли европейские дипломаты в суд, посидели, покивали, ну напишут отчет куда-нибудь…
Возможно, так пытаются поднять ставки в этой игре. Понятно, что госпожа Тихановская с этим грузом не справилась, а у таких как Бабарико, Цепкало больше шансов стать лицом оппозиции. Но и эти кандидаты так себе. Однако, как говорил товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нет, поэтому придется Западу выбирать из того, что есть. Возможно, рассчитывали на Алексиевич, но мы же им говорили, что это безнадежно. Они попробовали, не вышло, ну и все. Теперь, похоже, будут выбирать из этих двух, потому что в игре нужен какой-то деятельный участник.
Могу предположить, что Бабарико подсказали: мол возьми все внимание на себя, сделаем шумный процесс, потом коронуем тебя местным блюстителем белорусского протеста. Вполне возможно, что этот сценарий и хотят реализовать. Посмотрим его заявления в суде, по ним многое будет понятно. Если Бабарико начнет говорить про святую борьбу за вашу и нашу свободу, все, дальше можно не слушать. Вообще, предугадать исход этого дела несложно. Изначально было понятно, что есть серьезная доказательная база.
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Российский политолог: банальную коррупцию очень часто маскируют политикой
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