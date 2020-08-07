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Бузовский: нам необходимо сохранить страну

Нам необходимо сделать все, чтобы наша страна сохранилась как спокойная, стабильная и способная писать яркие красивые книги. Об этом заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский заявил сегодня в ходе организованной совместно с Президентской библиотекой презентации проекта «Гордость ЗА Беларусь», которая прошла в столичном Доме книги «Светоч».

Игорь Бузовский призвал многочисленных участников презентации:

- Не стыдитесь гордиться тем, что вы сделали. Давайте говорить об этом. Потому что те вбросы, та информация, которая сегодня порой звучит, - она делается целенаправленно, в определенных политических интересах. Но нам необходимо сохранить страну. Нам необходимо читать, думать, выбирать. Нам необходимо сделать все, чтобы наша страна сохранилась как спокойная, стабильная и способная писать яркие красивые книги.

И пример тому - уникальный совместный проект, организованный при поддержке газеты «СБ. Беларусь сегодня», Аналитического центра EcooM, Министерства информации и Министерства образования, который ярко и лаконично демонстрирует основные достижения, достигнутые Беларусью за годы независимости.

Целью этого проекта, стартовавшего на страницах «СБ. Беларусь Сегодня» в январе 2020 года, а ныне шагнувшего и на улицы белорусских городов, является освещение основных этапов построения сильной и независимой Беларуси. Статистические данные, авторитетные мнения и богатый опыт многолетних социологических исследований, представленных аналитическим центром EcooM, нашли свое отражение в плакатах, которые будут представлены посетителям мероприятия.

Сегодня к проекту «Гордость ЗА Беларусь» присоединяется Президентская библиотека. Узнать о важнейших достижениях страны за годы ее независимости все желающие могут с помощью литературы, представленной на развернутой в «Светоче» книжной выставке. Сотрудниками Президентской библиотеки подготовлена специализированная иллюстрированная экспозиция, на стендах которой гости мероприятия могут познакомиться с избранными экземплярами уникальной коллекции «Книги, подаренные Президенту Республики Беларусь».

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