Президентская библиотека присоединяется к проекту «Гордость ЗА Беларусь»

В преддверии важнейшего события в политической жизни страны – выборов Главы государства – Президентская библиотека Беларуси присоединяется к участникам уникального проекта «Гордость ЗА Беларусь», организованного при поддержке газеты «СБ. Беларусь сегодня», Аналитического центра EcooM, Министерства информации и Министерства образования.

Целью этого проекта, стартовавшего на страницах «СБ. Беларусь сегодня» в январе 2020 года, а ныне шагнувшего и на улицы белорусских городов, является освещение основных этапов построения сильной и независимой Беларуси. Статистические данные, авторитетные мнения и богатый опыт многолетних социологических исследований, представленных аналитическим центром EcooM, нашли свое отражение в плакатах, которые будут представлены посетителям презентации, которая начнется завтра, 7 августа, в 14:00 в Доме книги «Светоч» на столичном проспекте Победителей, 11. Участники презентации смогут оформить предзаказ на книгу «Гордость ЗА Беларусь!», пообщаться с ее автором и получить автограф от знаменитых людей Беларуси.

Узнать о важнейших достижениях Беларуси за годы ее независимости все желающие смогут и с помощью литературы, представленной на развернутой тут же книжной выставке. В рамках проекта «Гордость ЗА Беларусь» сотрудниками Президентской библиотеки подготовлена специализированная иллюстрированная экспозиция, на стендах которой гости мероприятия смогут ознакомиться с избранными экземплярами уникальной коллекции «Книги, подаренные Президенту Республики Беларусь».