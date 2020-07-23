Бузовский: проект «Беларусь сегодня» появится на десятках павильонов по всей стране

В январе 2020 года газета «СБ. Беларусь сегодня» начала необычный и во многом уникальный проект «Гордость ЗА Беларусь», а с нынешней недели с ним могут познакомиться не только читатели газеты и посетители портала sb.by, но и все жители и гости крупных городов Беларуси. По инициативе Министерства информации этот проект – уже под названием «Беларусь сегодня» – шагнул за пределы газеты, став доступным для каждого.

Сперва жители Витебска, теперь Минска, а вскоре Гродно и других городов смогут ознакомиться с достижениями нашей страны – как через материалы и товары павильонов «Белсоюзпечати», так и благодаря современному их оформлению. Заместитель министра информации Игорь Бузовский рассказал нам:

– Павильоны РУП «Белсоюзпечать» продолжают развиваться и модифицироваться. Они уже не только организовывают торговлю печатными изданиями и предоставляют современный комплекс услуг (возможность даже иностранцам общаться через онлайн-переводчик с персоналом, выпить чашку горячего кофе, воспользоваться бесплатной точкой доступа к Wi-Fi – благодаря такой работе продажи печатных СМИ увеличиваются в два раза). Сегодня они отличаются еще и современным использованием площадей самого павильона, что превращает его конструкцию в яркий и выразительный носитель информации.

Игорь Бузовский подчеркивает:

– Нам есть чем гордиться! Нашими достижениями за годы независимости, нашими победами, нашими людьми. И эту информацию сегодня в оригинальной подаче увидят все жители и гости столицы, областных городов – на пилонах павильонов «Белсоюзпечати». Символично, что первый такой объект появился в Витебске в день открытия «Славянского базара». Теперь же десятки объектов по всей стране и непосредственно в городе Минске продолжат данную инициативу. Демонстрируя воочию, как и следует из названия проекта, Беларусь сегодня.

Впоследствии же, поделился с нами творческими планами руководитель Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко, по итогам этого проекта будет издана отдельная книга:

– В настоящее время ведется работа с ОАО «Белкнига» по развитию данной инициативы в ее книготорговой сети. Кроме того, совместно с Президентской библиотекой мы планируем обширную выставку-презентацию в Доме книги «Светоч» на столичном проспекте Победителей, в ходе которой убедительно, объективно и доступно расскажем о достижениях нашей страны за годы независимости. Параллельно планируется проведение выставки книг о современной Беларуси.