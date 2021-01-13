Американский актер, известный по фильму «Крепкий орешек», стал причиной конфликта в аптеке. Об этом сообщает издание Page Six.
Не носить маску в общественном месте – плохая идея, даже если ты Брюс Уиллис. По данным портала, актер зашел в магазин без средства индивидуальной защиты. Кроме того, знаменитость решил не прикрывать лицо даже банданой, которая висела у него на шее.
Покупатели пожаловались на Уиллиса, в результате чего сотрудники аптеки попросили актера уйти.
Напомним, что ситуация с COVID-19 в Лос-Анджелесе остается одной из самых тяжелых по стране. На сегодняшний день в Калифорнии зарегистрировано около 30 тысяч смертей.
Фото: Super.ru
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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе
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